Igår kom beskedet att Jordan Staals fru Heather skulle föda parets dotter Hannah. Nu meddelar Carolina Hurricanes att dottern avlidit.

Jordan Staal, lagkapten för Carolina Hurricanes, har upplevt det kanske allra värsta en människa kan tvingas uppleva. Hans spädbarnsdotter Hannah har avlidit, uppger Carolina i ett pressmeddelande.

Carolina skriver att hela organisationen riktar sina tankar och kondoleanser till Jordan Staal och dennes fru Heather efter den fruktansvärda tragedin och att man vädjar till respekt gentemot familjen. Så sent som igår kom beskedet att Jordan Staal lämnade laget för att bege sig till sjukhuset och vara med Heather som då skulle föda.

29-årige Jordan Staal gör sin sjätte säsong i klubben och har den här säsongen gjort 34 poäng på 60 matcher.

Brett Pesce, in intermission interview with Fox Sports Carolinas, said Jordan Staal left to be with wife Heather for birth of baby.

— Chip Alexander (@ice_chip) February 24, 2018