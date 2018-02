I natt slog Henrik Zetterberg till med ett mål, för 335:e gången under sin NHL-karriär. Då gick han också ikapp Ted Lindsay, som gjort femte mest mål i Red Wings historia.

Få klubbar har sett lika många legendarer sätta avtryck hos sig som Detroit. Nu kan Henrik Zetterberg utan tvekan räknas till en av dem. Svensken, som debuterade för klubben 2002, är efter nattens match mot Carolina uppe bland de fem främsta målskyttarna i klubbens historia.

Det var i mitten på den andra perioden som svensken slog till. I powerplay kom mål nummer 335 i Detroits tröja. En siffra som tangerar självaste Ted Lindsays målskörd i den anrika klubben. Det tog 1061 matcher för svensken att nå dit.

– Det känns speciellt eftersom det är ett nummer jag siktat på ett tag. Jag trodde aldrig jag skulle spela så här länge med så här många bra spelare, sade han ödmjukt efter milstolpen.

Zetterberg ties Ted Lindsay for fifth all-time on the @DetroitRedWings scoring list. pic.twitter.com/QbxtLHHbmS

— NHL GIFs (@NHLGIFs) February 25, 2018