BLIR DE TREJDADE? Erik Karlsson, Ryan McDoangh och Evander Kane är tre spelare det pratas mycket om i Nordamerika. Foto: Getty Images

NHL:s klubbar har fram till 21.00 i kväll svensk tid på sig att byta spelare. Hockeysverige.se har tittat närmare på några av de sju mest spännande namnen som kan byta klubbar innan transferfönstret stänger.

Helgen bjöd på en hel del aktivitet på NHL:s spelarmarknad. Bara under gårdagen fick vi se Rick Nash trejdas från New York Rangers till Boston Bruins medan Pontus Åberg hamnade i Edmonton, Mark Letestu i Columbus, Tomas Plekanec i Toronto och Ryan Spooner i New York Rangers.

Den sista eftermiddagen och kvällen innan NHL sätter lås och bom på möjligheten att trejda spelare kan komma att bjuda på ännu mer action. Det finns fortfarande en hel del spelare på marknaden som mycket väl kan ha en ny klubbadress innan 21.00 i kväll, svensk tid.

Erik Karlsson, b, Ottawa Senators

Det är mer eller mindre fastställt att världens bästa back inte har en framtid i Ottawa Senators. Blir han inte trejdad i dag är den allmänna uppfattningen att han kommer att bli det till sommaren. Med tanke på att han skulle kunna hjälpa ett lag under två slutspel innan han blir free agent sommaren 2019 borde hans marknadsvärde vara som högst nu. Problemet är bara att det är en väldigt stor trejd att bygga upp på kort tid.

Eftersom Senators gärna vill bli av med Bobby Ryans jättekontrakt i processen försvårar det ytterligare förhandlingarna. Inte minst eftersom få lag har så mycket utrymme under lönetaket att man får plats med båda kontrakten där. Antingen måste det till en trelagstrejd, där en tredje part kliver in och sväljer Ryans kontrakt mot skälig betalning, eller så får Ottawa sikta in sig på ett lag som faktiskt har tillräckligt med utrymme för att klara både och.

Det kommer att krävas något utöver det vanliga om Erik Karlsson ska byta klubb i dag. Men experterna vill trots allt inte utesluta att det faktiskt händer.

Påstådda intressenter: Tampa Bay Lightning, San José Sharks, Florida Panthers och Vegas Golden Knights.

Ryan McDonagh, b, N Y Rangers

Rangers har redan hunnit skeppa i väg Nick Holden, Michael Grabner och Rick Nash. Men det finns inget som tyder på att de ska vara nöjda med det. McDonagh kan i likhet med Erik Karlsson bli unrestricted free agent sommaren 2019 och har alltså möjlighet att göra två slutspel för ett lag om man värvar honom nu. Men precis som i fallet Karlsson är det väldigt mycket som måste falla på plats för att det ska ske. Det som talar för en trejd är att McDonagh ”bara” har en lönetaksträff på 4,7 miljoner dollar. Det gör honom enklare att pressa in under ett lönetak.

Påstådda intressenter: Tampa Bay Lightning, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs och Washington Capitals.

Mike Green, b, Detroit Red Wings

Offensiva högerfattade backar brukar vara populära. Intresset kring 32-årige Green verkar dock vara begränsat, om man ska tro ryktena. Veteranen, som har närmare 800 NHL-matcher på sin meritlista, blir unrestricted free agent till sommaren. Han är långt ifrån samma hot som han var under sina bästa år i Washington, men ger ett extra vapen i powerplay. Har sex mål och 29 poäng på 56 matcher i år. Green har en fullständig no trade-klausul i sitt kontrakt, men har öppnat för en flytt tillbaka till Washington eller till Tampa Bay Lightning om de är intresserade, rapporterar Sportsnet.

Påstådda intressenter: Toronto Maple Leafs, Washington Capitals och Tampa Bay Lightning.

Evander Kane, fw, Buffalo

Eftersom Kane blir unrestricted free agent till sommaren och Buffalo Sabres inte är på väg någon annanstans än till draftlotteriet är det rimligt att anta att han blir trejdad i dag. 26-åringen upplever en av sina bättre NHL-säsonger med 20 mål och 40 poäng på 61 matcher. Bra siffror med tanke på att han spelar för ett av ligans offensivt sett värsta lag.

Påstådda intressenter: Vancouver Canucks och San José Sharks.

Patrick Maroon, fw, Edmonton

Med Rick Nash ute ur bilden och Evander Kane för dyr kan Patrick Maroon vara den optimala spelaren för klubbar som är på jakt efter en powerforward. Den 29-årige bjässen, som blir unrestricted free agent i sommar, gjorde 27 mål på Connor McDavids vinge i fjol. Offensivt sett har han inte varit lika lyckosam i år, men har ändå hållit en relativt hög nivå i ett Oilers som haft svårt att leva upp till förväntningarna.

Påstådda intressenter: San José Sharks och Winnipeg Jets.

Mike Hoffman, fw, Ottawa

Hoffman har två säsonger kvar på sitt kontrakt med Ottawa, men precis som Senators visade med Derick Brassard är man redo att trejda spelare ändå om chansen dyker upp. Hoffman är en vass målskytt som är god för 30 mål när det klaffar. Intresset lär vara stort, men frågan är om någon är villig att lasta upp vad Senators begär. Rimligtvis en NHL-spelare, ett prospect och ett val i första rundan av draften.

Påstådda intressenter: Edmonton Oilers, Winnipeg Jets och St. Louis Blues.

Max Pacioretty, fw, Montréal

Det är fortfarande ett långskott, men Pacioretty uppges själv vilja lämna Montréal efter att ha varit en återkommande syndabock och symbol för Canadiens tillkortakommanden. Ska Montréal släppa 29-åringen, som har ytterligare ett år kvar på kontraktet, måste det till ett ordentligt paket med draftval och talanger. Minnesota Wild ville inte släppa Charlie Coyle som en del av ett paket för att kunna värva Pacioretty. Det säger en del om prislappen. Pacioretty har en lite sämre säsong just nu, men hans track record talar för sig självt. 30 mål eller fler i fem av de senaste sex säsongerna.

Påstådda intressenter: Minnesota Wild, St. Louis Blues och San José Sharks.