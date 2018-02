Igår sattes han upp på waivers av Ottawa. Nu är Johnny Oduya klar fören ny klubb. Han plockades idag upp av Philadelphia Flyers.

Igår sattes Johnny Oduya upp på waivers av Ottawa, vilket gjorde att samtliga lag hade 24 timmar på sig att visa intresse för svensken som annars skulle hamna i AHL. Inte helt oväntat blev han dock upplockad av ett annat lag.

Det är Philadelphia Flyers som blir svenskens nya klubbadress. Så länge han inte blir trejdad inom de kommande timmarna är det alltså där han kommer avsluta säsongen, i jakten på en tredje Stanley Cup-titel.

Oduya har tidigare spelat för New Jersey, Atlanta/Winnipeg, Chicago och Dallas utöver den här säsongen i Ottawa. I Senators tröja blev det åtta poäng på 51 matcher för den 36-årige veteranen.

Förra säsongen trejdades Oduya i motsvarande läge från Dallas till Chicago för att hjälpa dem till en Stanley Cup, men det blev en fiaskoartad flytt. Det återstår att se om sejouren i Philadelphia blir mer lyckad.

Per GM Ron Hextall, the #Flyers claimed D Johnny Oduya from Ottawa on Waivers and D Mark Alt was claimed by Colorado.

