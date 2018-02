Patric Hörnqvist är i Pittsburgh Penguins för att stanna. Nu kommer rapporter om att han är på väg att teckna ett nytt femårskontrakt värt 215 miljoner svenska kronor.

Efter två raka Stanley Cup-titlar med Pittsburgh Penguins är Patric Hörnqvist inne på sista året på kontraktet med storklubben. Men trots att 31-åringen kan bli unrestricted free agent till sommaren har det aldrig varit någon större tvekan om att han ska bli kvar i klubben.

Nu kommer också uppgifter om att ett nytt femårskontrakt kommer att presenteras i morgon. Det ska vara värt 26,5 miljoner dollar – motsvarande 215 miljoner svenska kronor – och ha em lönetaksträff på 5,3 miljoner dollar. Det uppger TSN:s Bob McKenzie.

För Patric Hörnqvist innebär det en fin löneökning med drygt en miljon dollar per säsong. Det utgående kontrakt har haft en lönetaksträff på 4,25 miljoner dollar.

Hörnqvist, inne på sin fjärde säsong i Pittsburgh, har svarat för 17 mål och 32 poäng på 51 matcher för Penguins den här säsongen.

Hornqvist extension in PIT is expected to be for five years with an AAV of $5.3M: https://t.co/fxDHbGa39t

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) February 26, 2018