Rickard Rakell (mitten) sköt karriärens första hattrick mot Edmonton. Foto: HARRY HOW/GETTY IMAGES

Het, hetare, Rickard Rakell. I natt slog 24-åringen till med karriärens första hattrick i NHL. Två av målen kom på 14 sekunder under tredje periodens sista minut. Tack vare svensken kunde Anaheim hämta upp underläge 3-5 till 5-5 i en galen match.

– Det enda som kan jämföras är när vi gjorde en comeback i slutspelet förra året, säger Rakell efter matchen.

ANAHEIM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han skött 33 mål förra säsongen. Nu är Rickard Rakell på god väg att återigen nå milstolpen på 30. I natt slog han till tre gånger om i mötet med Edmonton.

Och det var inte vilka obetydliga kassar som helst. Läget såg hopplöst ut när Anaheim Ducks var i underläge 3-5 med 21 sekunder kvar av den tredje perioden. Men då slog Rakell till med kvällens andra nätrassel. Hemmalaget hade fått vittring. Sedan verkade svensken tycka att det var lika bra att fortsätta. Med sju sekunder kvar slog slog han in kvitteringen till 5-5 och fullbordade karriärens första NHL-hattrick – som fick kepsarna att hagla in på isen i Honda Center.

– Det är nice att pucken studsar på mitt blad för en gångs skull. Jag ska kanske inte säga för en gångs skull… Men på senaste tiden, konstaterar Rakell med ett stort leende.

– Jag har haft chanser i tidigare matcher men pucken har inte velat gå in. Därför är det skönt att få sådana här matcher och få en liten boost med självförtroendet. Det blir viktigt inför sista matcherna på säsongen.

Har du gjort något liknande?

– Nej, jag har aldrig gjort ett hattrick innan.

Till och med karriärens första hattrick?

– Jag tror inte jag har gjort många på någon nivå. Det är bara den här säsongen och förra säsongen som jag egentligen har gjort några mål.

Och 24-åringen rankar nattens tre strutar högt upp över karriärens höjdpunkter.

– Det enda som kan jämföras med det här är när vi gjorde comeback i slutspelet förra året, men då lyckades vi vinna å andra sidan. Nej, det var nice att göra mål.



Rickard Rakell efter karriärens först hattrick i NHL. Foto: Hockeysverige.se

”SPELAR INGEN ROLL OM VI FÖRLORAR TVÅ MATCHER ELLER VINNER TVÅ”

Ja, dessvärre blev det ändå förlust för Rickard Rakell och Anaheim (5-6 efter straffar). Connor McDavid fick sista ordet när han avgjorde straffläggningen. Rakell var den enda i sitt lag som gjorde mål på straff.

– Det är klart att det är surt att vi förlorar. Jag hade chansen själv att hänga dit den i slottet på övertid. Jag vet inte vad jag ska säga, det är klart att det hade varit nice. Men jag ska vara klyschig och säga att vi tar den här poängen och går vidare.

Anaheims jakt på en slutspelsplats går vidare. Med cirka 20 matcher kvar av grundserien är kampen stenhård om att nypa en av de åtråvärda platserna till Stanley Cup. Men just nu är Anaheim på rätt sida strecket.

– Jag vet inte hur det har gått i de andra matcherna. Men det händer ingenting i tabellen. Det spelar ingen roll om vi förlorar två matcher eller vinner två. Det verkar vara samma hela tiden. Tufft att inte få två poäng idag. Vi behöver alla poäng vi kan få.

”JAG KAN BLIXTRA TILL IBLAND”

Men Rakell räddade åtmoinstone en poäng åt sitt lag. Och hockeysverige.se kan avslöja vad som förmodligen var nyckeln till hattrick. Alla vet att en bra frukost är viktig för att orka prestera.

Vad käkade du till frukost i morse?

– Jag gjorde en omelett. Den var jäkligt bra faktiskt. Fyra ägg, salt, peppar och prosciutto. Ja, det var det enda. Det var jävligt fint, säger han och skrattar.

Du låter som en mästerkock…

– Nja, jag kan blixtra till ibland.

Som på isen?

– Ja exakt, haha.

Men det fanns även mer tändvätska för att slå till med ett hattrick. Lagkamraten och kompisen Hampus Lindholm gjorde ett tidigare under den här säsongen.

Har det varit mycket tjat från Lindholm så du att var tvungen att svara?

– Det har inte varit tjat men det var en jävla inspiration att se honom hänga ett hattrick.

Rickard Rakell har nu gjort 25 mål och 51 poäng på 59 matcher.