Robin Lehner har funnits med i trejdsnacket de senaste veckorna. Nu uppges han ha bett om att få lämna Buffalo.

Han har ett kontrakt som löper ut i sommar, och bristen på kontraktsprat mellan Buffalo och hans agent gör att målvakten inte längre vill vara en del av laget. Robin Lehner ska ha bett om att bli trejdad från Buffalo Sabres, skriver Real Sports 101’s journalist Mike Straw på twitter.

Lehner ska själv anse att han har gjort tillräckligt mycket för att bli erbjuden ett långtidskontrakt av Buffalo, men det ska inte ha skett. Därför uppges svensken vilja lämna klubben redan innan deadline i kväll klockan 21.

More: This all stems from the lack of contract talks, and the fact that Lehner and his agent believe he's done enough to earn a long-term deal. #Sabres https://t.co/JqjIeZhlhZ

— Mike Straw (@MikeStrawMedia) February 26, 2018