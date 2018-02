Erik Karlsson stannar i Ottawa till sommaren. Den svenske superstjärnan trejdades aldrig från Senators innan deadline. Men det var nära.

En hel hockeyvärld följde idag dramat som utspelade sig i Ottawa. Skulle Erik Karlsson trejdas och bli en del av en av de största affärerna någonsin i NHL? Ryktena har varit enorma de senaste dagarna och lag som Tampa Bay, Florida och Vegas har sagts vara nära att göra klart med svensken.

Och det blev de sistnämnda som till sist var närmast. Golden Knights, som varit en enorm sensation under sin debutsäsong i NHL, gick stenhårt för att övertyga Ottawas general manager Pierre Dorion om en trejd. Men det gick inte hela vägen.

Bob McKenzie rapporterar att Vegas var det lag som jobbade allra hårdast den sista timmen i kampen om Karlsson. Det vore en värvning som sannerligen skulle bevisa att man gått från att vara ett lag i periferin till en verklig Stanley Cup-utmanare på rekordtid.

VGK was the team in the hardest on Erik Karlsson in the final hour but did not get a deal done with OTT.

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) February 26, 2018