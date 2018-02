Tomas Tatar. Foto: Steven King/Icon Sportswire

Efter drygt 400 NHL-matcher med Detroit Red Wings har slovaken Tomas Tatar fått en ny klubbadress. Innan trade deadline hann Vegas Golden Knights värva 27-åringen.

Tomas Tatar har varit en pålitlig målskytt för Detroit Red Wings de senaste åren. Men efter klubbens tuffa säsong blev slovaken under måndagen trejdad till Vegas Golden Knights.

I utbyte för Red Wings ett förstaval till sommaren, ett andraval nästa år och ett tredjeval i draften 2021.

Tatar har svarat för 16 mål och 28 poäng på 62 matcher den här säsongen. Som bäst har han svarat för 29 mål och 56 poäng på 82 matcher från säsongen 2014/15.

Vegas toppar Western Conference under sin jungfruresa i NHL och har spelat in 86 poäng på 61 matcher. Bara Tampa Bay Lightning har tagit fler poäng så här långt in på säsongen.