Victor Ejdsell skrev NHL-kontrakt med Nashville Predators efter förra säsongens succé i Hockeyallsvenskan. Efter att ha lånats ut till HV71 fick 22-åringen i dag besked att hans rättigheter trejdats till Chicago Blackhawks.

Victor Ejdsell hade en riktig pangsäsong med Bik Karlskoga i fjol. Han vann allsvenskans poängliga, tog laget till SHL-kval och fick NHL-kontrakt med Nashville Predators.

I stället för att åka över till Nordamerika blev 22-åringen från Hagfors utlånad till HV71 i SHL. Där har han svarat för en stark rookiesäsong med 17 mål och 30 poäng på 44 matcher.

Tanken var att han skulle åka över till Nordamerika och representera Nashvilles organisation efter säsongen. Nu får han i stället bege sig till en annan organisation. I dag var han nämligen del i en trejd som tog honom från Nashville till Chicago Blackhawks.

Blackhawks ger upp forwarden Ryan Hartman och ett femteval i sommarens draft och får Nashvilles första- och fjärdeval i samma draft samt Ejdsell från Nashville.

Ryan Hartman, 23, svarade för 19 mål och 31 poäng på 76 matcher för Blackhawks i fjol. Den här säsongen har han stått för åtta mål och 25 poäng på 57 matcher. Han draftades ursprungligen som 30:e och sista spelare i förstarundan 2013.

Hartman and CHI 5th in 2018 for

Nashville 1st in 2018 plus Victor Edjsell and Nashville 4th in 2018

