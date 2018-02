Paul Stastny Foto: Getty Images

Winnipeg Jets har redan ett av ligans mest spännande lag, inte minst offensivt. Nu har man förstärkt ytterligare. St. Louis-stjärnan Paul Stastny är klar för klubben.

Med stjärnor som Blake Wheeler, Patrik Laine, Nikolaj Ehlers och Mark Scheifele har Winnipeg haft en av ligans mest fruktade offensiva uppställningar under säsongen. Nu blir den ännu starkare.

Med bara timmar kvar till deadline stod klubben för något av en trejdbomb när man hämtade in Paul Stastny från St. Louis. Stastny är fyra i Blues interna poängliga med sina 40 poäng på 63 matcher, men att han skulle bli trejdad under dagen var inte helt oväntat. St. Louis har efter en oväntat stark säsong nu åkt på fyra raka förluster och ramlat ned under strecket. Dessutom har 32-åringen ett utgående kontrakt värt hela sju miljoner dollar per säsong.

BETALAR DYRT

Som bäst har amerikanen gjort 79 poäng under en säsong. Det var 2009/2010, då han spelade för Colorado.

Winnipeg får ge ifrån sig ett förstarundeval, ett fjärderundeval och den amerikanske JVM-guldmedaljören Erik Foley. Foley spelar universitetshockey för Providence och gick i tredjerundan av draften 2015.

Jets slåss om segern i Central Division med förra årets finallag Nashville Predators.