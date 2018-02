STORMAR MOT ALLSVENSK FINAL. Leksand går allt närmare en topp två-placering efter vinsten mot AIK. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

Leksand tog ett stort kliv mot den allsvenska finalen efter ha besegrat tabelltrean AIK på Hovet med 3-1. Nu har dalaklubben åtta poäng mer än Stockholmarna.

Det skiljde endast fem poäng mellan lagen inför kvällens match. Det var ett hungrigt AIK som direkt ville sätta press på Leksand inför storpubliken på Hovet.

Hemmafansens jubel kunde höras efter att Anton Holm fräckt tryckt in pucken 4:48 in i matchen i powerplay bakom Robin Rahm, som så sent som i fjol spelade i AIK.

Leksand spelade upp sig i den andra halvan av den första perioden, men lyckades inte få AIK:s Erik Källgren att kapitulera. Den stora målchansen för dalalaget kom när Filip Johansson skickade upp en briljant macka till Daniel Pietta som kom helt fri mot Källgren.

LEKSAND ALLT NÄRMARE ALLSVENSK DRÖMFINAL MOT TIMRÅ

Toppmötet som spåddes bli hett och känslofyllt blev också det. Det var jämnt och tätt, och när Austin Madaisky kunde sprätta in sitt första mål för säsongen med 13:35 in i den perioden var matchen också kvitterad. Men gästande Leksand fick momentum, och det dröjde bara drygt fem minuter innan både 2-1, från Anton Karlsson, och 3-1, från Tobias Forsberg, kom.

I den tredje perioden kom aldrig AIK närmare, utan Leksand höll ut och vann. Nu har dalaklubben åtta poängs marginal ned till Stockholmarna på tredjeplatsen med tre omgångar kvar.

— Vi fick en dålig start, men spelade upp oss. Och Rahm storspelade, han har spelat sjukt bra. Vi kommer ihop bra som grupp, sade Anton Karlsson till C More efter matchen och fortsatte:

— Det är fortfarande mycket kvar att spela om.