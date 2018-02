Med sina 82 poäng under säsongen har Nikita Kutjerov varit världens kanske främsta spelare det senaste året. I natt kom emellertid en tung smäll för ryssen. Han avbröt 4-3-segern mot Toronto med en skada.

Det var redan i den första perioden som Nikita Kutjerov lämnade isen och begav sig ut i omklädningsrummet. En stund senare kom Tampa Bay med beskedet ingen av deras supportrar ville höra; Nikita Kutjerov har ådragit sig en överkroppsskada.

Det finns inga rapporter om exakt vilken typ av skada det rör sig om eller vilken omfattning den har. Men är det något Tampa Bay fått uppleva allt för mycket är det just skador på sina storstjärnor när det vankas slutspel. Ben Bishop, Anton Strålman och den evigt otursförföljde Steven Stamkos är bara tre nyckelspelare som ådragit sig allvarliga skador precis till slutspelet.

#TBLightning forward Nikita Kucherov has sustained an upper-body injury and will not return tonight. #TORvsTBL

— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 27, 2018