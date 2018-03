Bröderna Jonathan och Marcus Davidsson har i år tillsammans den tredje länken Axel Jonsson Fjällby hittat bra kemi i sin kedja. Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg

Djurgården är alltjämt obesegrade i Malmö Arena sedan Skånelagets återkomst till SHL. I kväll kom en 4-3-vinst när Marcus Davidsson avgjorde på straffar.

Mötet mellan Malmö-Djurgården skulle visa sig bli en rafflande tillställning. Henrik Eriksson öppnade målskyttet i matchen med 6.15 in i den första perioden. Stefan Warg kvitterade sedermera för sitt tredje mål den här säsongen.

När sedan Djurgårdens Linus Johansson och Malmös Erik Forssell nätat i den andra akten, gick matchen till ett intressant läge inför den sista och avgörande perioden.

FORTSATT OBESEGRADE I MALMÖ DE TRE SENASTE ÅREN

4.10 skulle också hemmalaget få sig en 3-2-ledning, som innebar första ledningen i matchen, efter att Frederik Storm tryckt in pucken i powerplay.

Men tabelltvåan gav sig inte. Niclas Bergfors satte gästernas kvittering och det väntade förlängning. Väl i straffläggningen skulle Marcus Davidsson komma att bli matchvinnaren. Djurgården befäster sin andraplats och är alltjämt obesegrade i Malmös hemmaborg under de tre senaste säsongerna.

— Det är som att vi är ett helt annat lag idag. Den hoppade till när jag sköt, och målvakten blev helt ställd, sade Davidsson till C More efter matchen.