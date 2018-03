Carolina Hurricanes center Jordan Staal och hans hustru Heather drabbades av en stor tragedi när deras dotter Hannah avled vid sin födsel. I ett uttalande på klubbens Twitterkonto berättar han om sorgen.

– Vi är tacksamma för den lilla tid vi fick med henne, skriver Staal.

Ibland är ishockey en väldigt obetydlig del av NHL-spelarnas liv. Jordan Staal fick erfara det förra veckan när hans och hustrun Hannahs nyfödda dotter Hannah avled vid födseln till en följd av en medfödd defekt.

Carolina Hurricanes-centern har varit frånvarande från laget efter tragedin, men bryter nu tystnaden i ett uttalande via klubben. Där berättar han om dotterns bortgång.

”Vi bad om ett mirakel, eller bara ett par minuter extra med henne, men hon kom till världen dödfödd. Vi är ändå väldigt tacksamma över den korta tiden vi fick med henne”, skriver Jordan Staal.

Han skriver också att han och hustrun Heather är ”överväldigade över all support från vänner, familj och hela hockeyvärlden”.

29-åringen har svarat för 14 mål och 34 poäng på 60 matcher för Hurricanes den här säsongen.

Hurricanes Captain Jordan Staal and his wife, Heather, today issued the following statement. pic.twitter.com/dVdO5rx5oj

— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) February 28, 2018