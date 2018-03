New York Rangers kom till bortamatchen mot Vancouver Canucks med blytunga sju raka förluster i ryggen. Efter att ha tappat ledningen tre gånger under matchens gång lyckades de tillslut vinna på övertid med 5-6.

För ett tag sedan bestämde sig New York Rangers ledning för att renovera sin trupp. Precis innan transferfönstret stängde skickade de iväg bland andra stjärnorna Rick Nash och Ryan McDonagh i utbyte mot yngre förmågor och draftval.

Två av de som kommit in istället är Ryan Spooner från Boston och Vladislav Namestnikov från Tampa Bay. Spponer bidrog till nattens seger med tre assist, medan Namestnikov hade två poäng i form av ett mål och en assist.

Men den största bidragande orsaken till segern var kanske Henrik Lundqvist som stoppade 50 av de 55 skott han fick på sig.

— Det var en bergochdalbana. Mycket mål och mycket chanser, summerade målvakten efter matchen.

Hear from @HLundqvist30 after he made 50 saves in tonight's #NYR victory over the Vancouver Canucks. pic.twitter.com/auKixNecbf

Rangers tog ledningen med 0-3 i den första perioden innan Vancouver gick upp till lika, kvitteringspucken inskickad av Daniel Sedin. Sen tog Rangers ledningen igen genom Vladislav Namestnikov innan Canucks ånyo kvitterade till 4-4 i mitten av den tredje perioden. Mika Zibanejad gav Rangers ledningen igen, bara för att se Brock Boeser kvittera med 46 sekunder kvar av ordinarie tid.

I förlängningsspelet avgjorde sedan backen John Gilmour och det speciella med hans mål, förutom att det bröt den sju matcher långa förlustsviten för Rangers, var att det var första gången genom Rangers historia som en rookieback avgjorde på övertid.

Vladislav Namestnikov samlade ihop två poäng i sin debut för Rangers. Något han så klart tyckte var roligt.

“It’s good that we got the win tonight. It was fun.” @vladdy18 after scoring a goal and picking up an assist in his #NYR debut. pic.twitter.com/V3GQDT1Gds

— New York Rangers (@NYRangers) March 1, 2018