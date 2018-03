Chicago Blackhawks hade nog föreställt sig en annan utgång av nattens möte mot San José på bortaplan. Efter en mindre bra andra period fick de vankelmodigt lomma ut i omklädningsrummet efter matchen med förlustsiffrorna 7-2 bakom sig.

Målvakten Jean-François Bérubé startade matchen mellan stolparna för Chicago och han fick också se sitt lag ta ledningen nästan direkt när Artyom Anisimov gjorde mål efter drygt två minuter spelade.

Men i mitten av perioden kunde Joe Pavelski och Logan Couture vända på resultatet genom varsitt mål.

Det skulle dock bli än värre för bortalaget. I den andra perioden gick San José ifrån till 6-1 genom mål av Kevin Labanc, Timo Meier, Joe Pavelski och Marc-Édouard Vlasic.

Jean-François Bérubé byttes ut i den andra pausen till förmån för Anton Forsberg som räddade fem av sex skott han fick mot sig i den tredje perioden. Endast Barclay Goodrow lyckades överlista svensken. Nick Schmaltz snyggade till siffrorna en smula för Blackhawks i slutet.

Chicagos lagkapten Jonathan Toews var besviken efter matchen.

— Efter omständigheterna måste vi hitta vägar att bli bättre. Det är allt vi kan fokusera på, sa han.

“Even when things aren’t going your way, you’ve got to keep working. You’ve got to find a way to turn things your way.” #Blackhawks pic.twitter.com/VHlx4kzPwL

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) March 2, 2018