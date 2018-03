Conor Timmins Foto: Getty Images

Han var en av Kanadas bästa spelare under JVM. Nu står det klart att Conor Timmins får ett NHL-kontrakt av Colorado.

Redan nu känns det som att Colorado gjorde ett rejält fynd när man plockade den kanadensiske backen Conor Timmins i den andra rundan av draften i somras. Timmins har imponerat för Sault Ste. Marie Greyhounds i OHL och var dessutom en av turneringens allra bästa backar i JVM. Den kanadensiska lagledningen valde dessutom honom som en av de tre bästa spelarna i det guldvinnande laget. Timmins var dessutom den som assisterade till det avgörande målet mot Sverige i finalen.

Efter en rad imponerande insatser väljer Colorado nu att skriva ett treårigt rookiekontrakt med Timmins. Kontraktet börjar gälla nästa säsong.

– Han hade ett jättebra träningsläger och vi är mycket imponerade över hur han växt under säsongen, säger general manager Joe Sakic till klubbens hemsida.

18-åringen är inte den enda stora backtalangen Colorado har. Klubben valde även Cale Makar i sommarens draft, som nummer fyra totalt. Makar valdes in i All Star-team och var den back som både gjorde flest mål (tre) och poäng (åtta) under vinterns JVM.