De är två av de backar som nämns i förhandssnacket om Norris Trophy. När John Klingberg och Victor Hedman inatt drabbade samman var det den senare som drog det längsta strået när Tampa på bortaplan besegrade Dallas med 4-5 på övertid.

John Klingberg är hela NHL:s poängbästa back med sina 54 poäng inför nattens drabbning mot Tampa Bay. Victor Hedman å sin sida är den som hetast nämns i snacket kring Norris Trophy, priset till NHL:s bästa back under säsongen.

Tampa tog också ledningen i nattens match när Brayden Point gjorde mål i matchens inledning. Dallas vände dock på steken genom två mål av Tyler Seguin. Ett av dessa spelade John Klingberg fram till.

Då tryckte Tampa på gasen och körde om genom tre raka mål signerade Anthony Cirelli, Alex Killorn och Steven Stamkos.

För Cirellis del var det första målet i första NHL-matchen någonsin. Han noterades även för en assist i matchen och är den fjärde spelaren i Tampas historia att göra dubbla poäng i sin NHL-debut.

Victor Hedman spelade fram till Cirellis mål.

Anthony Cirelli (1-1—2) is the fourth player in @TBLightning history to record multiple points in his NHL debut and first since Cory Conacher on Jan. 19, 2013 (1-1—2 vs. WSH). #NHLStats #TBLvsDAL pic.twitter.com/UnoiMK85kp

— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 2, 2018