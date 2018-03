Ludvig Nilsson Foto: Bildbyrån

Han gjorde dundersuccé i HockeyAllsvenskan för tre år sedan och värvades upp till SHL-spel med Modo. Då låste sig allt. Nu, två år senare, är Ludvig Nilsson tillbaka i svensk hockeys finrum igen. En ny, mognare, 23-åring har tagit sig in i Brynäs lag.

– Förväntningarna är rimligare på mig själv idag, säger Nilsson till hockeysverige.se.

Ett mål och två målgivande passningar. Det var vad Ludvig Nilsson fick med sig under 47 SHL-matcher med Modo säsongen 14/15. Efter en succésäsong i Timrå säsongen innan var förväntningarna högt uppskruvna, men Ludvig Nilsson fick det inte alls att stämma. De skulle krävas nästan två hela år till i HockeyAllsvenskan innan chansen i SHL skulle komma igen.

Brynäs sportchef Stefan Bengtzén fick nämligen upp ögonen för forwarden och lånade in honom under en match tidigare under säsongen. Då gjorde Almtunaforwarden mål. Och precis före deadline värvades Nilsson permanent in till klubben med ett kontrakt till våren 2019. Detta trots att det ”bara” blivit 18 poäng på 45 matcher i HockeyAllsvenskan.

– Det är klart jag blev lite förvånad. Jag gjorde en match här tidigare och då gick det bra, så jag kände att de kanske skulle kunna vara lite intresserade till nästa år. Men att det skulle gå så här fort och att jag skulle få avsluta säsongen här…nej, det var ingenting jag var beredd på att få göra, säger 23-åringen till hockeysverige.se.

– Men när jag fick veta att det var så var det bara att ta chansen. Det är bara kul för min del.

Ludvig Nilsson har precis gjort sin tredje match sedan flytten till Brynäs blev permanent. Han märker redan nu en stor skillnad mot när han senast spelade i SHL. Nu är han redo att spela i högstaligan.

– Jag tycker att jag har gjort det bra. Det är glasklart vilken roll jag ska ha och jag vet precis vad jag ska göra. Jag ska vara jobbig att möta, jag ska åka mycket skridskor, jag ska vinna många lösa puckar. Visst, de är lite starkare och lite skickligare här i SHL så det gäller att vara mer vaksam här, men jag tycker faktiskt jag gjort det bra.

Har du någon nytta av den där säsongen du gjorde i Modo?

– Ja, det tycker jag. Sist kom jag från en jättebra säsong i HockeyAllsvenskan och gjorde en massa poäng, och förväntade mig att jag skulle göra samma sak i SHL. Men jag var inte redo att spela där.

Vad har du nu som du inte hade då?

– Dels är det förstås erfarenheten av att ha varit med på den här nivån förut så jag vet vad det handlar om. Sen handlar det om att förväntningarna på mig själv är mer rimliga då. Sist gjorde jag som sagt en massa poäng i HockeyAllsvenskan och sen kom jag till Modo där det var väldigt struligt överlag hela säsongen och nästan ingenting funkade.

– Nu känns det mer som att jag vet vad jag ska göra. Jag ska jobba stenhårt varje dag och sen om det kommer någon poäng här och där så är det kul. Jag har mognat i mitt tänk nu.

Ludvig Nilsson berättar att det fanns en oro för att han sumpat sin chans att etablera sig i SHL efter misslyckandet för tre år sedan.

– Jo, men de tankarna har funnits såklart. Det var surt att man hade tagit sig till SHL och sen åker Modo ur…Det är det tyngsta, sämsta och värsta man kan vara med om. Så det är klart jag har tänkt så. Speciellt eftersom jag hade det tungt förra säsongen också när jag flyttade tillbaka till Timrå.

– Då var det också så att jag klev ned där och hade för höga krav på mig att jag skulle börja leverera massa poäng direkt.

Vad gjorde du för att komma bort från kraven?

– Jag fick stanna upp och ta nya tag. Jag lämnade Timrå, flyttade till Almtuna och började på ny kula. Nu är jag den jag vill vara, både spelmässigt och mentalt. Jag är ett nytt jag nu, jämfört med tidigare.

Brynäs föll igår mot Frölunda med 2-1 efter ett par snöpliga minuter i tredje perioden då göteborgarna avgjorde. I onsdags vann Gävlelaget dock mot Djurgården och bröt en trist svit. Men säsongen har varit mörk för fjolårets finallag.

– Jag har ju förstått att det gått lite motigt, men det är ingenting som påverkar mig egentligen. Jag kommer in med min energi och ska spela som jag gjorde i Almtuna. Samtidigt måste jag säga att stämningen är förväntansfull i laget ändå. De två senaste matcherna har vi hittat tillbaka till vad vi ska göra och fattat vad det är vi måste göra om vi ska kunna slå alla lag.

Det är bara några matcher kvar på SHL-säsongen nu. Känns det som att ni får en chans till någon sorts nystart när slutspelet kommer?

– Ja, det blir som du säger en nystart. Alla börjar om på noll. Vi kommer komma dit väldigt förberedda. Vi har ju ett läge i tabellen där vi inte behöver oroa oss bakåt så mycket, så play-in känns ju ganska säkert i alla fall.

– Stämningen i laget är bra och vi kan ta med oss ett väldigt bra försvarsspel och en inställning där vi offrar oss för varandra från de senaste matcherna.

Skellefteå i morgon, er tredje tuffa match på fyra dagar. Det är nu sommarträningen ska börja ge resultat?

– Haha, exakt.