Seattle tar större och större steg mot att få NHL:s 32:a lag. När ägargruppen som vill skapa ett expansionslag i staden genomförde sin biljettundersökning fick de ett enormt gensvar. 25 000 personer anmälde sitt intresse för säsongsbiljetter.

– Vi är chockade, säger Tim Leiweke i ägargruppen till TSN.

Efter Vegas Golden Knights succéartade inträde i NHL är Seattle nästa stad som står i kö för att få ett NHL-lag i staden. Invånarna i staden verkar vara med på noterna. När ägargruppen som vill starta ett NHL-lag i staden genomförde en undersökning kring hur många personer som var intresserade av att köpa säsongsbiljetter blev de överväldigade.

För TSN berättar investerarna bakom initiativet, Tim Leiweke och Jerry Bruckheimer, att man fick in 10 000 intressenter – på tolv minuter. Totalt skrev 25 000 personer upp sig

– Vi är chockade, säger Leiweke till TSN.

– Fansen i Seattle har talat och tydligt visat att staden är redo för ett NHL-lag och att de räknar med att vi lyckas få hit det.

Jerry Bruckheimer är mest känd som filmproducent och ligger bakom biosuccéer som Armageddon, Pirates of the Carribean och Pearl Harbor. Han har varit ett hockeyfan hela livet och är exalterad över att han är nära att bli ägare av ett NHL-lag.

– Det är en dröm som håller på att bli besannad, säger Bruckheimer.

– Det vore fantastiskt att få den här sporten till staden. Jag tror att folk här verkligen suktar efter att kunna följa en vintersport på nära håll och de kommer att bli överväldigade över hur underhållande den här sporten är.

Seattles NHL-medverkan håller framför allt på att göras möjlig av Key Arena ska totalrenoveras för 600 miljoner dollar. I övrigt ligger ägarnas öde nu i NHL:s händer. Så snart som i juni kan ligalagens ägare röst om huruvida man vill släppa in Seattle eller inte. Därefter kan man börja arbetet med att bygga en organisation runt sin verksamhet.

