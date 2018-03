OMBYTT ROLL. I natt stod Pontus Åberg plötsligt på andra sidan isen som Ryan Ellis och de andra forna lagkamraterna i Nashville. Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports

I söndags trejdades han från Nashville Predators till Edmonton Oilers. Bara fem dagar senare ställdes Pontus Åberg mot sina gamla lagkamrater – i sin första hemmamatch med nya klubben.

– Det är fortfarande ovant, säger Åberg till hockeysverige.se.

EDMONTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

Pontus Åberg trippar omkring i en av korridorerna i Rogers Place, spejar lite försiktigt in genom ingången som leder vidare till bortalagets omklädningsrum. Jag frågar om han ska in och hälsa på sina gamla lagkamrater i Nashville Predators innan de hinner dra vidare till Vancouver för nästa match. Han ger mig en bestämd blick och understryker att han INTE ska gå in dit. Underförstått: man går inte nära motståndarlagets omklädningsrum. Speciellt inte om det handlar om sitt före detta lag tätt inpå ett klubbyte.

Det är bara fem dagar sedan Nashville Predators general manager David Poile kallade honom till sig och meddelade att han blivit trejdad till Edmonton Oilers i utbyte för Mark Letestu, som senare skickades vidare till Columbus Blue Jackets. Fem hektiska dagar som kulminerade när Åberg i natt ställdes mot sina forna lagkamrater i sin blott andra match med Oilers.

– Jag var sjukt nervös innan. Jag hade ett par bra målchanser, inte minst en när jag hade öppet mål men fick pucken mellan benen. Hade jag bara fått dit den…

Han suckar tungt medan blicken fortsätter att leta efter några av de gamla lagkamrater. Oilers förlorade matchen med 2–4 trots en 2–0-ledning efter första perioden. Åberg stack ändå ut, hade fem skottförsök i matchen varav tre gick på mål. Under matchens gång befordrades han dessutom från tredje- till andrakedjan och avslutade tillställningen på högerkanten intill Leon Draisaitl och Mike Cammalleri.

– Det är fortfarande ovant. I Nashville ville de bara att jag skulle dumpa pucken. Här ska jag göra något med den och ta initiativ, säger Åberg.

”JAG OCH MIN AGENT TITTADE PÅ ALTERNATIV”

Kvällen innan matchen var han ute och åt middag med Calle Järnkrok och Viktor Arvidsson. Men när matchen startade i natt fanns det inga spår av kamratskap på isen. I tredje perioden hade Åberg en liten personlig uppgörelse med P.K. Subban framför motståndarmålet. Ett tydligt tecken på att det är nya tider med nya förutsättningar.

När hockeysverige.se träffade Pontus Åberg i Toronto för en knapp månad sedan var han medveten om sitt utsatta läge i Nashville. Han hade inte fått spelet att stämma under säsongen, pendlade mellan en plats i en av lagets lägre kedjor och en plats på läktaren. Speltiden var knapp och i takt med att Predators rustade laget för ett långt slutspel blev det mer och mer tydligt att han sjönk i klubbens hierarki.

”DE SÄGER ATT DE TROR PÅ MIG”

När vi nu ses i Edmonton erkänner han att trejden inte kom som någon jättestor överraskning.

– Just att jag har varit in och ut ur laget, att (tidigare lagkaptenen Mike) Fisher är på väg tillbaka och att de var på jakt efter att trejda till sig fler spelare gjorde att jag och min agent tittade på alternativ om det fanns någon som skulle vara intresserade av mig, även om jag inte spelat så mycket i år. Det blev Edmonton och de säger att de tror på mig här, så förhoppningsvis blir det bra, säger Åberg.

Flytten innebar ändå en ny erfarenhet för 23-åringen, som draftades av Nashville 2012 och hade funnits i organisationen sedan 2014.

– Det gick snabbt. Jag fick fyra-fem timmar att packa på mig så mycket jag bara kunde. Även om jag hade det på känn blev jag fortfarande lite paff. Det är mycket man inte vet om, mycket som sker och det ska gå snabbt, men jag är glad att jag är här, konstaterar han.

HAMNADE I MEDIAFOKUS DIREKT

Du går från ett lag som utmanar om Stanley Cup till ett lag som kommer att missa slutspelet. Det är en ganska stor förändring på det sättet.

– Ja, det kanske bara är en månad kvar på säsongen om det inte händer något riktigt sjukt. Det är en lite annorlunda situation, men jag fick vara med i powerplay direkt och det är kul, bra för självförtroendet. De vill att jag ska spela ut, bara gå ut och köra och inte tänka. Då blir det oftast bra också.

Det är inte bara det som är annorlunda jämfört med Nashville. Morgonen innan mötet med sitt gamla lag står Pontus Åberg i massmedialt fokus. I Edmonton innebär det att han plötsligt har fem tv-kameror och 20 mikrofoner i ansiktet.

– Det är lite tokigare. I Nashville är det inte så mycket media om om det inte är något storlag som kommer in. Men det är annorlunda, jag har ju inte pratat med media på hela säsongen, skrockar han.

Efter en stunds väntan ute i korridoren stöter han slutligen på en gammal lagkamrat i Nick Bonino. Han får vad som kan beskrivas som en tröstande kram. Om det är för att Oilers förlorade matchen eller för att han blivit trejdad är svårt att avgöra. Men även om han har lämnat ett topplag för ett bottenlag står det i alla fall klart att klubbytet presenterat Pontus Åberg med en möjlighet att bli NHL-spelare på riktigt. Nu är det upp till honom att ta till vara på den chansen.