Celine Tedenby. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld

Modos succéfart fortsätter. Celine Tedenby ledde laget till en 4-0-vinst mot Brynäs på lördagen och nu är man bara två poäng bakom Linköping på andraplats.

— Generellt gör vi en bra match idag, säger Björn Edlund, Modos tränare, till C More efter vinsten.

Hennes kusin Mattias Tedenby är en ledande spelare i HV71. I Modo ser hon själv ut att vara av liknande kaliber. I dag ledde Celine Tedenby sitt lag till en komfortabel 4-0-seger på lördagen efter att hon gjort tre poäng i matchen.

Först spelade hon fram till Alice Östenssons 1-0-mål, sedan gjorde hon både 2-0 och 3-0 innan det fastställande slutresultatet kom från Kaitlyn Tougas.

— Hon är inne i ett stim just nu där hon har varit väldigt bra på slutet. Men hon har varit bättre och det kommer att komma ännu bättre prestationer fram mot slutet, säger Modos tränare, Björn Edlund, till C More om Tedenbys insats.

Nu ligger Modo två poäng efter Linköping som har andraplatsen.