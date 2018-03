Foto: All Over Press

Vancouver Canucks förlorade mot Nashville Predators med 4-3.

Men Alexander Edler hade ändå något att glädjas åt.

Hans två assists i matchen tog honom nämligen till klubbens mest poängstarke back – någonsin.

Alexander Edler har spelat i Vancouver Canucks sedan säsongen 2006/07 och har gjort 741 matcher för klubben.

I nattens 3-4-förlust gjorde den svenske backen två assists som nu gör att han är den back som tagit flest poäng i Canucks genom tiderna.

Han passerade Mattias Öhlund, som innan hade rekordet på 325 poäng. Nu har Edler alltså 326.

— Han var min mentor och det var väldigt tacksamt att ha honom här under mitt första år. Han lärde mig mycket, och det är jag tacksam över, säger Edler på klubbens twitterkonto efter matchen.

Alexander Edler har den här säsongen gjort 26 poäng (2+24) på 53 matcher. Hans högsta poängnotering för en säsong är 49 poäng, en bedrift som han lyckades med säsongen 2011/12.

Alex Edler is now the highest scoring defenceman in #Canucks history! That’s a @WolfBlassWines milestone! pic.twitter.com/CfxLykjOnG

— Vancouver Canucks (@Canucks) March 3, 2018