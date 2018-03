Henrik Lundqvists superform är pånyttfödd.

I natt, på sin födelsedag, räddade han 50 skott för andra matchen i följd när New York Rangers besegrade Calgary Flames på bortaplan.

Deadlinen för alla trejder är sedan i måndags passerad. Nu har lugnet intagit inte minst New York Rangers, efter att spelare stormat till höger och vänster. Lagets form har också börjat komma in i något av ett stim.

I natt kom en ny seger borta mot Calgary Flames med 3-1. Rangers seger blev ett faktum mycket tack vare födelsedagsmannen Henrik Lundqvist. Han räddade 50 skott i 6-5-vinsten senast mot Vancouver Canucks, och i natt, svensk tid, stod för en ytterligare svettig insats.

Lundqvist var som en vägg mellan stolparna och räddade 50 skott för andra matchen i rad. Aldrig tidigare har någon målvakt i NHL:s historia lyckats med en sådan bedrift, i alla fall inte sedan 1955, då man började räkna målvakternas räddningar.

För Rangers blev Kevin Hayes, Pavel Butjnevitj och Ryan Spooner målskyttar. Nu har de fem poäng upp till en slutspelsplats. För Calgary var det här tredje förlusten i rad.

Calgary Flames – New York Rangers 1-3 (1-1, 0-2, 0-0)

Calgary: Brett Kulak (2).

New York: Kevin Hayes (18), Pavel Butjnevitj (14), Ryan Spooner (10).

Lundqvist is the first goaltender in @NHL history (since saves were first tracked in 1955-56) to make 50 or more saves and earn a win in two consecutive games. #NYR pic.twitter.com/m6y2kuRKon

— New York Rangers (@NYRangers) March 3, 2018