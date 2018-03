MATCHHJÄLTE. Max Wärn satte avgörande 5-4-målet mot Frölunda. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

Det svängde fram och tillbaka. Det kvitterades till höger och vänster. Men till slut avgjorde Max Wärn matchen i förlängning och HV gick segrande med 5-4 mot Frölunda.

— Det viktigaste var att vi klev fram i slutet, sade Wärn till C More efter matchen.

Ryan Lasch, som tidigare i veckan skadade sig, återfanns på läktaren när Frölunda tog emot HV71 på hemmaplan framför ett fullsatt Scandinavium. Han fick se sina lagkamrater gå en hård kamp mot gästerna från Jönköping.

Erik Brännström prickade in sin andra nätkänning för säsongen efter en briljant passning från David Ullström, mer skulle också komma från den sistnämnde. Men först kvitterade Frölunda i den spelform som på förhand såg ut att bli lidande i Lasch frånvaro. Jan Mursak behöll glödheta formen och sköt in 1-1.

SHL:S SKYTTEKUNG BEHÅLLER FORMEN

HV återtog sedermera ledningen efter Victor Ejdsells 18:e mål den här säsongen, men innan den första perioden kom till ända hade Jan Mursak satt sitt andra mål i matchen.

Den andra akten bjöd först på en makalös chippuck från Kevin Stenlund till David Ullströms mål som gav honom sin tredje poäng i matchen. Andra bjudningen var Victor Olofsson i powerplay, som tog tillbaka hemmalaget på nytt genom sin 25:e målkänning i årets SHL-upplaga.

MURSAK GJORDE HATTRICK

4:49 in i den tredje perioden fullbordade den stekhete Jan Mursak sitt hattrick i matchen. Det var mål nummer fem mot HV i de tidigare mötena lagen emellan. Men, det skulle komma ännu en kvittering. Max Wärn gjorde 4-4 och förlängning väntade.

Och bara en minut och 13 sekunder in i förlängningen satte Wärn andra målet i matchen och HV:s seger var fullbordad.

— Det viktigaste var att vi klev fram i slutet. Arenan är full med HV-supportrar och det är otroligt fint att få spela framför dem, sade matchhjälten till C More.

Nu kliver Jönköpingsklubben upp på en åttondeplats och har bara två poäng till topp sex.