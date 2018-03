Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

Skrikande coacher, hårt pressande förväntningar och inget utrymme för misstag. Så beskriver Jan Mursak sin tid i Ryssland, fem år som tärde på honom och fick honom att tappa njutningen i sporten han tidigare älskat. I Göteborg hittade han glöden igen.

– Det kändes som att jag inte spelade hockey längre, säger Jan Mursak till hockeysverige.se.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den 30-årige slovenen har en lång meritlista med erfarenheter från både NHL, AHL och KHL. Han har spelat collegehockey i Kanada, varit kapten i landslaget och kom precis hem från sitt andra olympiska spel. Precis som för så många andra har ishockeyn varit den största passionen i Jan Mursaks liv.

De senaste åren har forwarden tillbringat i KHL-klubbarna Amur Khabarovsk, CSKA Moskva och Torpedo Nizhny Novgorod, men skador och felaktiga läkardiagnoser har hållit honom borta från spel under stor del av årets säsong. Det gav honom tid att reflektera, utvärdera och ställa viktiga frågor till sig själv. Forwarden kom till Frölunda efter årsskiftet, och flytten till SHL och Sverige betydde så mycket mer än att bara få spela hockey igen.

– Jag var i Ryssland i fem år. Det tärde mycket på mig, säger Jan Mursak.

Han berättar att coacherna i de lag han spelat i använde sig av skrikande och rytande och satte en oerhörd press.

– Ryska spelare är vana vid det, men europeiska och nordamerikanska spelare är inte det. Det är svårt att spela när du har den ständiga pressen och aldrig tillåts göra misstag. Det kändes som att jag inte spelade hockey längre. Allt jag gjorde var att skrinna runt och jobba hårt.

”ALLA GÖR JU MISSTAG”

Så efter fem år räckte det. Jan Mursak ville lämna KHL och försöka börja njuta av ishockeyn igen.

– Jag blev nedbruten i Ryssland, jag tyckte inte det var roligt längre. Jag behövde lite frisk luft.

Känner du att du får utrymme att göra misstag i Frölunda?

– Ja, absolut. Alla gör ju misstag. Men om du inte ens få försöka vissa saker så är det svårt att spela. Det kanske tar några gånger att försöka med något nytt men nästa gång så får du det att funka, du kanske får möjlighet att göra mål. Men om du inte ens får försöka är det svårt att bli bättre som spelare.

Slovenen är kritisk till den upplevelse han hade av att ryska coacher ibland försöker skola om spelare de tar in i lagen. Där ser han en skillnad i Roger Rönnberg, som enligt Mursak låter spelarna vara sig själva och fortsätta ägna sig åt sina specialiteter.

– Vi vet ju alla att han är en bra tränare, han låter spelare testa saker men förväntar sig fortfarande att de sköter detaljerna som att blocka skott, backchecka och så. Jag tycker inte att han sätter press på spelarna att börja göra saker som de inte vet hur de ska göra, eller inte gör bra. Han vill att spelarna ska göra det de är bra på och få dem att göra det oftare i matcherna. Det gillar jag, säger Mursak.

– I Ryssland plockade lagen ibland in spelare som spelade på ett visst sätt och försökte ändra på det. Och jag tror att när man kommit upp till seniorhockeyn är det för sent att ändra på spelarna på det sättet.



Jan Mursak gjorde 46 matcher med Detroit Redwings och 213 matcher med farmarlaget Grand Rapids Griffins. (Foto: Getty Images)

”HAR FÅTT EN BRA MÖJLIGHET HÄR”

Det har bara gått två månader sedan forwarden blev klar för Frölunda, och trots att han varit i Sydkorea under OS i tre veckor har han ändå hunnit göra ett starkt avtryck i Frölundas resultatkolumner. På sina tolv spelade matcher har han noterats för femton poäng.

– Nu har jag börjat tycka det är roligt igen, jag spelar mer med puck och tillåts vara mer kreativ här. Jag är glad att det gått så bra.

Varför tror du att du fått en sån bra start i nya klubben?

– Jag vet inte riktigt, det känns som att ibland går puckarna in och ibland inte. Jag har inte spelat mycket i år på grund av skadan och jag är glad att puckarna har gått in nu. Jag har fått en bra möjlighet här, att spela i första PP och så. När du får mycket istid så händer det ibland bra saker.

Är du förvånad över att det gått så bra?

– Ja, definitivt. Jag var inte i min bästa form när jag kom hit eftersom jag inte har spelat så mycket i år. Så det var kul att göra två mål i första matchen, det var bra för självförtroendet. Och som jag sade, när jag får möjlighet att spela och tränarna låter mig göra min grej så vet jag att jag kan spela bra.

Men Jan Mursak är ännu inte helt nöjd.

– Jag tror fortfarande inne att jag spelat min bästa hockey här, jag tycker fortfarande det finns saker jag kan förbättra. Men förhoppningsvis blir jag bättre lagom till den viktigaste delen av säsongen.



Mursak var kapten i det slovenska laget i årets OS-turnering. Här i premiärmatchen mot USA, där Slovenien skrällde och vann på övertid. Jan Mursak noterades för sex poäng på fyra matcher, vilket räckte till en tionde plats i den olympiska poängligan. (Foto: Getty Images)

GÖR SIG REDO FÖR SLUTSPEL

Efter lördagens match har Frölunda tre matcher kvar att spela innan slutspelet drar igång. Nykomlingen säger att laget varit för ojämna för att de ska känna sig hundraprocentigt redo för slutspel.

– Det har gått mycket upp och ner, vi har spelat tre bra matcher och sedan två mindre bra. Det har vi inte råd med i slutspelet. Det kommer bli tufft, men jag tycker att när vi spelar vår bästa hockey så är vi bättre än de andra lagen. Det är fortfarande några matcher kvar att bygga upp det sista på, så att vi är på topp när vi når slutspel.

En av anledningarna till att Frölunda blev aktuell för Jan Mursak är att han känner Simon Hjalmarsson väl sedan de två säsongerna de gjorde tillsammans i CSKA Moskva, 2014-2016. Mursak hade dessutom Adam Almquist vid sin sida när de 2013 vann Calder Trophy med Grand Rapids Griffins. Utöver det kände han ingen i Frölunda sedan tidigare, men berättar att han känner sig mer än välkommen i laget.

– Alla har varit grymma. Det är därför jag trivs så bra. Alla snackar engelska och det finns många unga spelare i laget, med mycket positiv energi och leenden. Ingen negativitet. Det är grymt.

Och Göteborg då, vad tycker du om din nya stad?

– Det har varit bra. När jag först kom hit var det lite mer regnigt och molnigt, men nu har det varit kallare och soligare och det föredrar jag. Det blåser lite mer, men jag trivs verkligen här. Även om det är regnigt och dimmigt så är det en ren stad. Jag gillar att bara gå omkring.

Det pratas ju en del om kylan dessa veckor, men den har inte varit ett problem för dig?

– Nej, det gör mig inget. I Ryssland var det -30 grader så det är lugnt. Vinden är lite kall, men det är helt okej. Man får bara klä sig varmare.