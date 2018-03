Örebro tog en skrällseger mot Färjestad. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson

Det är supertajt i bottenstriden. Men i kväll gjorde Örebro ett ryck när man skrällvann borta mot tabelltrean Färjestad.

— Riktigt bra match vi gör, sade Niklas Sundblad, tränare i Örebro, till C More efter matchen.

SHL:s grundserie börjar närma sig slutet. I den 49:e omgången stod Örebro inför en tuff uppgift borta mot Färjestad på lördagen. Och det började inte bra för närkingarna. Morgan Ellis satte 1-0 till Karlstadslaget 4:11 in i den andra akten.

Sedan tog dock Örebro över. Minuten senare gjorde först Joakim Andersson 1-1, innan Marcus Weinstock sköt in 2-1.

”VI VÄNDER HELA DYNAMIKEN”

När Kalle Olsson också pangade in 3-1 i öppen kasse med 13 sekunder kvar kunde segern inkasseras. Nu har Örebro tre poäng tillgodo på Mora i kampen om att slippa kvalspel. Det var en minst sagt skräll och tung seger för Närkelaget.

— I mitten av den andra perioden börjar vi spela mycket mer mot kropp och då vänder hela dynamiken på matchen. Riktigt bra match gör vi. Vi steppade upp och det är en riktig laginsats vi gör, konstaterade Niklas Sundblad, tränare i Örebro för C More efter matchen.