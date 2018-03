Rögle tog revansch mot Karlskrona. Foto: Bildbyrån/Magnus Lejhall

Karlskrona hade vunnit sex av de sju senaste matcherna mot Rögle. Men under lördagen bröt Ängelholmslaget den dystra sviten. Efter en stark förstaperiod vann Rögle till slut med hela 6-2.

Rögle har den senaste tiden varit ett drömmotstånd för Blekingelaget. Karlskrona hade inför kvällens match tagit sex vinster på de sju senaste försöken mot Ängelholmarna.

Men i kväll hade historiken ingen betydelse.

Rögle tog gruvlig revansch i dagens back-to-back-möte, efter att KHK i går vunnit borta i Lindab Arena med 4-1. Redan efter första perioden ledde Rögle med just 4-1 efter mål av Bryan Lerg, Daniel Sylwander, Ted Brithén och Lucas Elvenes. Elvenes mål var en riktig läckerbit, 18-åringen – som matchades med sin bror Ludvig Elvenes som gjorde comeback efter utlåning till Oskarshamn – stänkte upp pucken i bortre krysset efter ett fint handledsskott.

– Vi fick oss en läxa i går. Nu gör vi det som krävs för att spela den berg-och-dal-hockey vi vill spela, sa Ted Brithén till C More i första periodpausen.

TVÅ MÅL INOM LOPPET AV 15 SEKUNDER

I den andra perioden växte hemmalaget in i matchen spelmässigt, men det var Rögle som fortsatte göra målen. Två mål inom loppet av 15 sekunder, först Ludvig Rensfeldt och därefter Bryan Lerg – som gjorde sitt 19:e mål för säsongen – gjorde att Rögle gick upp i en 6-1-ledning. Matchen var därmed avgjord.

Karlskrona fick emellertid in en reducering till 6-2 genom Joel Kellman i den tredje perioden, men Rögles överkörning var redan då ett faktum. Marcus Paulsson gjorde KHK:s första mål.

I och med segern har Rögle i praktiken säkrat SHL-kontraktet till nästa säsong. Det skiljer åtta poäng ner till Mora under strecket, med tre omgångar kvar av grundserien.