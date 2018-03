Drew Doughty. Foto: Harry How/Getty Images

I vanliga fall bidrar han stort till Los Angeles Kings vinster. Men i natt var Drew Doughty istället bidragande till att laget tappade 3-1 till förlust 3-5 mot Chicago.

– Vi släppte in dem i matchen. Det är fullständigt oacceptabelt, säger Kings huvudtränare John Stevens till klubbens hemsida.

LOS ANGELES (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var ett Los Angeles Kings med självförtroende inför hemmamatchen mot Chicago Blackhawks. Kings hade tre raka segrar med sig i bagaget, varav två mot suveräna Vegas Golden Knights.

Men i nattens match mot Blackhawks stötte man på problem. Trots att det efter två perioder såg ut att bli en ny seger. Hemmalaget hade vänt på underläge 0-1 till 3-1 i mittenperioden. Tanner Pearson, Alec Martinez och Alex Iafallo kunde alla överlista Anton Forsberg i målet.

Men både Forsberg och hans lagkamrater repade mod i tredje. Och de fick även hjälp av ett odisciplinerat Kings och deras stjärnback. Drew Doughty, som snuvade Erik Karlsson på Norris Trophy så sent som 2016, drog på sig två minuters utvisning för hakning knappt halvvägs in i tredje. Dessutom pratade den assisterande lagkaptenen till sig en extra tvåa för osportsligt uppträdande. Det var en utvisning som skulle visa sig bli matchens vändpunkt.



Kings huvudtränare John Stevens. Foto: Harry How/Getty Images

”DET ÄR FULLSTÄNDIGT OACCEPTABELT”

Ett skickligt Blackhawks tackade nämligen för möjligheten och Artem Anisimov sköt reduceringen till 2-3 i powerplay. Ett mål som gav luft under vingarna, och Vinnie Hinostroza kvitterade till 3-3 strax efteråt.

Matchen höll på att glida Kings ur händerna. Och då kom nästa utvisning för laget. Pearson fick även han två minuter för hakning. Jonathan Toews tog vara på chansen och satte matchvinnande målet 4-3 i numerärt överläge. Patrick Kane fastställde slutresultatet till 5-3 i tom bur.

En mardröm för hemmalaget, som behöver varje poäng i jakten på slutspel. Och sättet man tappade matchen på fick huvudtränaren John Stevens att gå i taket.

– Det är ganska uppenbart, eller hur? Det är ingen idé att förneka elefanten i rummet, säger Stevens till klubbens hemsida.

– Vi spelade totalt odisciplinerat. Vi släppte in dem i matchen. Det är fullständigt oacceptabelt. Chicago är ett bra hockeylag och de har mycket stolthet. Jag vill bara säga följande. Det spelar ingen roll vad du gör i en hockeymatch, du är en del av ett lag och allt du gör ska gynna laget. Vi satte oss själva i en odisciplinerad situation i den tredje perioden och det kostade oss.



Anton Forsberg och Erik Gustafsson (höger). Foto: Getty Images

”VI GÖR ALLT VI KAN”

I andra omklädningsrummet var det såklart en helt annan stämning. Anton Forsberg räddade 29 av 32 skott i vändningen.

– Det var skönt. Det var ett tag sedan vi hade studsarna med oss. Det var skönt att vi kunde komma tillbaka i tredje. Vi har haft det tufft så här långt så det var verkligen skönt, berättar målvakten för hockeysverige.se.

Vad är nyckeln till att ni lyckas vända och vinna?

– Framför allt kändes det som att vi hade något domslut med oss, men sedan fick vi ett bortdömt mål som jag inte riktigt vet varför det blev så. Det var en motstuds, men sedan fick vi som sagt några studsar med oss. Utvisningen på slutet, som vi avgjorde på, var kanske något man också kunde ifrågasätta lite. Det jämnar väl ut sig, men skönt att få lite studsar med sig.

För Chicago Blackhawks har haft en tung säsong. Det är just nu tolv poäng upp till en slutspelsplats. Och det återstår bara 17 matcher av grundserien.

– Just nu får vi ta en match i taget och försöka vinna några matcher i rad. Vi vet att vi kan spela bra hockey. Vi har slagit de bästa lagen under säsongen, men vi har kanske saknat en kontinuitet. Vi får göra allt vi kan, det är bara att ta en match i taget och försöka vinna så mycket som möjligt.

Även Erik Gustafsson kunde jubla över segern. Efter att ha stått vid sidan ett antal matcher har 25-åringen nu spelat två raka med Blackhawks. Totalt har backen gjort 18 NHL-framträdanden den här säsongen.

– Det var länge sedan vi gjorde en sådan comeback i tredje. Det var kul. En stark vinst, vi möter ett bra lag som är tuffa att möta.