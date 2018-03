Erik Gustafsson kämpade sig tillbaka till NHL efter ett tungt fjolår. Nu belönas han av allt att döma med ett nytt kontrakt hos storklubben Chicago Blackhawks.

Han spelade 41 matcher för två säsonger sedan men fick inte ens göra ett enda framträdande förra säsongen. Nu är Erik Gustafsson tillbaka i NHL – för att stanna. Han är på väg att få ett nytt kontrakt med Chicago Blackhawks.

Så sent som häromdagen pratade Gustafsson med hockeysverige.se just om den osäkra framiden.

– Det är kontraktsår så vi får se vad som händer. Jag kan bara göra mitt där ute hela tiden. Jag försöker göra det varje dag, både träningar, matcher och allting. Jag försöker visa att jag är en kille de kan lita på. Vilket jag inte tyckte att jag gjorde mitt första år (2015/16). Då var jag lite för ung eller vad man ska säga, men nu tycker jag att jag är mer stabil i försvarspel, både utan och med puck. Jag gör mer grejer mer noggrant.

Det är TSN:s Mike Kelly som på twitter skriver att Blackhawks förväntas skriva ett tvåårskontrakt med svensken och att det kommer offentliggöras under veckan. Han tippas få en årslön på 2-2,5 miljoner dollar. Det är en rejäl ökning jämfört med de 650 000 dollarna han får på sitt nuvarande avtal. Det avtalet löper ut efter säsongen och han blir då en restricted free agent.

Den VM-meriterade Gustafsson inledde säsongen i AHL och gjorde där succé med 17 poäng på 25 matcher från sin backposition. I NHL har det blivit 1+4 på 19 matcher. Han hade 0+14 på sina 41 tidigare matcher i NHL.

Expect the Blackhawks to announce a 2-year extension for Erik Gustafsson some time this week. Total value in the neighbourhood of $2.2 – $2.5M. Gustafsson is RFA making $650K this season.

