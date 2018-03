Brock Boeser. Foto: Youtube

Säsongen är körd. Men skadorna Brock Boeser ådrog sig i natt är lindrigare än vad som först befarades.

Det var med 30 sekunder kvar av ordinarie tid som Brock Boeser skulle tackla Islanders Cal Clutterbuck. Clutterbuck satte upp armarna och knuffade Boeser som handlöst flög in i sargkanten vid båsdörren som stod öppen.

Boeser föll till isen och blev liggande i svåra smärtor innan han till sist kunde ta sig av isen på egna ben. Han togs per omgående till sjukhus för undersökningar. Nu har en första rapport kring Boesers tillstånd kommit.

”KOMMER SAKNA HONOM”

Han blir borta resten av säsongen – men lyckligtvis inte så mycket mer än så. All Star-MVP:n kommer behöva vila de kommande fyra till sex veckorna, meddelar Vancouver via sin twitter. Han har bland annat ådragit sig en skada på ryggen.

– Han har varit en stor del av vårt lag. Vi kommer sakna honom i vårt powerplay med tanke på all respekt han för med sig, säger Daniel Sedin.

Boeser har varit en sensation i NHL under säsongen och toppar Canucks interna poängliga med 55 poäng.