Ludvig Elvenes jublar efter ett av sina mål. Foto: Bildbyrån

Så sent som häromdagen kallades Ludvig Elvenes upp till Rögle från Oskarshamn där han spenderat säsongen. Idag tackade han för förtroende genom att skjuta Rögle kvar i SHL via två mål i 3-0-vinsten mot Linköping.

Ludvig Elvenes gjorde sin blott tredje SHL-match för säsongen efter att ha varit och spelat för Oskarshamn tidigare under säsongen. Totalt hade han i karriären stått för 1+1 på 44 SHL-matcher inför kvällen. Den siffran är snyggare nu.

Idag slog Elvenes nämligen till två gånger om bara i den första perioden. Framspelad av brodern Lukas satte han först 1-0. Och sen, med bara tiondelar kvar av akten, fick han en ny fin framspelning av Lukas och sköt distinkt 2-0.

– Vi kan varandra utan och innan. Han vet att jag kommer bakom där. Den sitter på bladet och det är bara att skjuta. Jag och Lukas vet exakt var vi har varandra på isen, sade Ludvig till C More.

I slutperioden fyllde Craig Schira på med ett mål i tom kasse. Matchen slutade 3-0 och Rögle har åtta poäng ned till Mora under strecket med sex poäng kvar att spela om. SHL-kontraktet är i och med det säkrat för laget som under långa stunder den här säsongen såg ut som en given jumbo.

Cam Abbotts inträde ledde dock till succé och nu är SHL-kontraktet säkrat med två matcher kvar av säsongen.