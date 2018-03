Ottawa har på senare tid befunnit sig på en roadtrip. Den avslutade de på bästa sätt genom att vinna mot Dallas på bortaplan med 2-3. Stor matchhjälte blev Erik Karlsson. Dallas fick sin målvakt Ben Bishop skadad och han missar nu de kommande matcherna.

Tyler Seguin gav Dallas ledningen i powerplay redan efter 4:36 i den första perioden och det såg ut att bli förlust som vanligt för Ottawa, som är ett av NHL:s sämsta lag den här säsongen.

Efter den första perioden tvingades Dallas målvakt Ben Bishop lämna matchen på grund av en underkroppsskada. Detta sedan Dan Hamhuis fallit på sin egna målvakt. Efter matchen meddelade Dallas att målvakten blir borta åtminstone två matcher.

Ben Bishop will be out for at least the next two games. Faksa and Lindell will not travel with the team to Nashville.

— Dallas Stars (@DallasStars) March 6, 2018