Linus Söderström om sin comeback för HV71 i kväll. Foto: Bildbyrån

Han har inte spelat sedan fyra månader tillbaka. Men nu, efter en lång rehabiliteringstid i New York och USA var Linus Söderström tillbaka i HV71:s kross mot Luleå på tisdagskvällen. Nu berättar han om den tuffa tiden efter sin skada och om en egenformad skridsko han fått för sin häl.

— Det var i två, tre veckor som jag trodde att säsongen var över, säger målvakten till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Linus Söderström var äntligen tillbaka när HV71 under tisdagen tog emot Luleå på hemmaplan. Den 21-årige målvakten har under de senaste månaderna tillbringat sin tid i New York, USA för att dels operera sin mage, dels för att få hjälp för den hälskada han plågats av under en tid.

I den första matchen kastades han också direkt in i hetluften. Under matchens första period bombarderade gästerna från Norrbotten målvakten med hela 21 skott. Nu berättar Söderström för hockeysverige.se om hur det var att motstå det tryck som Luleå faktiskt satte i början på den här tillställningen.

— I den första perioden trodde jag att vi skulle torska mot dem, men sedan går vi ut och är ett helt annat lag i den andra perioden. Vi måste vara ärliga mot oss själva och ta bort våra brister.

”JAG ÄR INTE RIKTIGT DÄR I 60 MINUTER”

Ja, för när den andra perioden hade räknats så var hemmalaget plötsligt i en övertygande ledning. Först gjorde Mattias Tedenby 1-0, sedan satte Bill Sweatt 2-0 bara fyra sekunder efter. Sedan gick HV i från till en förkrossande 7-1-seger.

Hur var det för din egen del att komma in i det här?

— Teknikmässigt kändes det så där, man kommer in i matchen med instinkter och motivationen. Spelmässigt och fysiskt känner jag väl att jag inte riktigt är där i 60 minuter. Men det är som sagt första matchen och det är bara att komma i morgon igen och försöka bli bättre.

Och det var en ganska jobbig förstaperiod, 21 skott från Luleå?

— Ja, jag älskar det. Jag har inte spelat på fyra månader och det bästa är att få känna på pucken på en gång, så det var härligt.

Det knepiga och angenäma situationen som dock råder för HV71 just nu är att de har hela fyra målvakter tillgodo. Söderström ackompanjeras med Felix Sandström, Fredrik Pettersson-Wentzel och Adam Åhman i detta läge.

— Ja, det är jättetufft. Det spelar ingen roll vem vi sätter in, alla kommer ge oss en chans att vinna hockeymatcher. Personligen känner jag bara att det är kul att få komma tillbaka hit och få spela för HV. Det känns bra att vi har ett bra djup på målvaktssidan och det kan nog bära oss långt i ett slutspel.

”DET HAR VARIT EN BERG- OCH DALBANA”

Söderström har alltså som bekant gjort sin rehabiliteringsperiod i New York. Hans rättigheter ägs av NHL-klubben New York Islanders och de ville ha dit honom för att göra operationen och hjälpa honom att komma tillbaka så fort som möjligt. För hockeysverige.se berättar han om hur tiden var på andra sidan Atlanten.

— Det var himla upp och ned. Jag åkte och gjorde min bråckoperation, och stor anledning till varför jag ville åka över till USA var för att jag ville ha en andra åsikt om vad jag skulle göra med min häl, som jag haft problem med sedan slutspelet förra året. Det slutade väl egentligen med att jag hade blivit tvungen till operera mig och då missa resten av säsongen. Det var i två, tre veckor då jag väntade på ett läkarbesök i Green Bay när jag trodde att säsongen skulle vara över.

— Men då säger han att det här kan vi fixa på något annat sätt. Vi hittade en lösning och det har varit en berg- och dalbana, men nu är jag här.

Varför skulle du vara just i New York? Ville Islanders ha koll på dig under rehabtiden?

— Ja, det är klart. Jag har bra fysioterapeuter här, men jag har varit väldigt skadeskjuten den här säsongen. Det började egentligen med att USA ligger långt före i bråckoperationer och är skickligare på det sättet. I både rehabsättet och hur de utför operationen så är de bättre. Sedan fick jag även en operationstid som var tre veckor tidigare än vad jag skulle fått här i Göteborg. Då kände jag på en gång att ”fan, jag åker och får det gjort.”

— Det gick jättebra, och sedan fick jag åka hem 5 januari. Men sedan blev det väldigt utdraget.

Linus Söderström gjorde 29 räddningar i sin comeback för HV71. Foto: Bildbyrån/Stefan Lantz

FICK EGENFORMADE SKRIDSKOR FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR HÄLEN

Det var givetvis en tuff period för en målvakt som hade en guldsäsong bakom sig. Han hade inför säsongen gått in med höga krav på sig själv, något som han plågades av att tänka på i USA.

— Det var jättetufft när man hade jättehöga målsättningar inför säsongen och nästan trodde att säsongen var över. Det är därför man känner en tacksamhet att vara tillbaka. Man är en tävlingsmänniska och det är kul att vara tillbaka med laget och fansen är uppskattade med tanke på den berg- och dalbana som det varit för mig.

— Det var många tuffa dagar på hotellrummen när man kollade på matcherna då man kände sig hjälplös.

Du var på någon roadtrip med Islanders till Montréal, kan du berätta lite om det?

— Det handlade mest om att jag hade haft problem med min utrustning tidigare. Bauer hade sitt huvudkontor där och därför åkte jag med dit. På matchdagen fick jag ett par egen-utformade skridskor med tanke på min häl, den passade bättre.

— Sedan var jag där för att kolla på matchen innan de fixade skridskorna.

Så du använde de där skridskorna idag?

— Ja.

Hur funkade dem?

— Jättebra. Jag har kört stockskridskor innan som är gjorda för alla nästan. Det blev en otroligt stor skillnad. Jag har bara bra saker att säga om Islanders, de hjälpte mig bra där.

OKLART MED NHL-SPEL NÄSTA SÄSONG

Vad som händer efter den här säsongen är slut, vill Söderström inte ge några besked kring. Han menar att, efter tiden i USA, så handlade allt bara om att försöka ta sig tillbaka till HV så snabbt som möjligt.

Hur ser det ut nästa säsong, ska du tillbaka till Islanders då eller?

— Ingen aning. Det är en puck i taget, en dag i taget.

Söderström är den här säsongen utlånad till HV71 från New York Islanders, och därför är det mer eller mindre NHL-klubben som bestämmer var den tidigare JVM-målvakten återfinns nästa säsong.

— Det är så klart att det framtida målet är att få spela där, men vägen dit är lång och det en längre process för oss målvakter att utvecklas. Jag är här den här säsongen och jag ska försöka gnugga på, sedan får vi se vad som händer.