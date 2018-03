Niklas Hjalmarsson. Foto: Getty Images/Elsa

Det dröjde 39 matcher innan första målet i nya klubben kom. Niklas Hjalmarsson räddade poäng åt sitt Arizona Coyotes, men vågade inte jubla förrän domaren signalerat för mål.

– Sist jag gjorde mål blev det bortdömt för coach’s challenge, säger han till hockeysverige.se efter Coyotes övertidsförlust mot Edmonton Oilers.

EDMONTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Du har varit med om något unikt!

Niklas Hjalmarsson ler gott när hockeysverige.se kommer fram för att förhöra honom om säsongens första NHL-mål. Och det första i Arizona Coyotes för den delen. 30-åringen är inte känd som någon stor målgörare, men i natt räddade han poäng åt sitt lag i bortamötet med Edmonton Oilers genom att kvittera till 3–3 sent i matchen.

Själv såg han mest konfunderad ut när pucken ramlade in bakom Cam Talbot i hemmakassen. Det hade sin förklaring.

– Jag gjorde ett mål i L.A. för ett tag sedan och då blev det coach’s challenge och målet dömdes bort för offside. Nu vågade jag inte riktigt tro att det var godkänt den här gången, men det var kul att se pucken gå in. Kul att få hjälpa till att göra något framåt också, inte bara köra poke checks eller backhands ut i mittzonen, skrattar Hjalmarsson.

Målet tillkom efter en rörig situation framför mål. Pucken letade sig till den svensken backen som lyfte in den. Det var hans första mål på 69 NHL-matcher.

– Det var bara att försöka få den på mål. Vi låg under med ett mål så jag siktade inte ens, utan försökte bara få den på mål, säger Hjalmarsson som har sju poäng på 39 matcher under en skadefylld första säsong i Arizona.

”DET HADE ALDRIG HÄNT I BÖRJAN AV SÄSONGEN”

Pucken fick han inte behålla efter målet.

– Nej, det var väl inget jubileum eller så?

Första målet i Arizona i alla fall…

– Jo, det var det i och för sig… Men det är ingen som tänker på det.

Coyotes förlorade med 3–4 efter att Oscar Klefbom avgjort matchen med sitt övertidsmål. Men för Hjalmarsson och hans lagkamrater var insatsen i Edmonton ändå ett bevis på att laget har kommit en bra bit på vägen jämfört med starten på säsongen, då man hade stora besvär att hävda sig.

– Det här hade aldrig hänt i början av säsongen. Det är en helt annan känsla i laget nu. Efter nyår har vi spelat bra hockey och våra målvakter har varit riktigt bra, konstaterar han.

Arizona Coyotes är sedan länge borta ur slutspelsjakten och har egentligen ingenting mer än ära och heder att spela för. Men trots det säger Hjalmarsson att motivation inte är ett problem för honom själv.

– Det är inte så svårt för mig. Det spelar ingen roll vilken match eller vilka omständigheter det är, jag vill aldrig vara inne på ett mål bakåt, det är det värsta jag vet. Så för mig är inte det ett problem. Däremot tycker jag att vi som lag har mycket att bevisa, att visa de andra lagen i ligan att vi inte är sämst i ligan, utan vill komma bort från den jumboplatsen vi ligger på nu.