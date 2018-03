Ikväll tar HV71 emot Luleå på hemmaplan. Då passar Per Ledin på att pika publiken till sitt gamla lag.

Per Ledin spelade totalt fem säsonger för HV71 mellan 2007 och 2014 och blev en profil bland fansen. Inför kvällens match mellan hans nuvarande klubb Luleå och HV71 i Kinnarps Arena passade 39-åringen igår på att via Twitter elda på lite inför mötet, som gäller viktiga poäng kring kvartsfinalstrecket.

Tomorrow we will shut you down. #slipshulliganerna pic.twitter.com/0iH3uBILvi

— Per Ledin (@PerLedin) March 5, 2018