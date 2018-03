I slutet av matchen mellan Vancouver och New York Islanders blev Brock Boeser liggande länge på isen i samband med en tackling som resulterade i att han åkte in i kanten av sargen när båsdörren var lite öppen.

Det var med 30 sekunder kvar av ordinarie tid som Brock Boeser skulle tackla Islanders Cal Clutterbuck. Clutterbuck satte upp armarna och knuffade Boeser som handlöst flög in i sargkanten vid båsdörren som stod öppen.

Boeser föll till isen och blev liggande i svåra smärtor innan han, med hjälp, kunde ta sig av isen på egna ben.

Efter matchen meddelade Canucks coach Travis Green att Boeser tagits till sjukhus av försiktighetsskäl. Men han lämnade ingen mer info än så.

No update from Coach Green on Boeser, "just that he was taken to the hospital for precautionary reasons."

