Jacob Olofsson vinner årets guldgaller. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

Nu har juryn bestämt sig.

Det blir Timrås supertalang Jacob Olofsson som tar hem årets guldgaller.

Guldgallret har delats ut ända sedan 2010, då Fredrik Pettersson-Wentzel vann. Priset tilldelas den junior som varit bäst i HockeyAllsvenskan under säsongen och juryn består av hockeyjournalister och andra experter.

Nu har också årets vinnare utsetts. Det blir Jacob Olofsson, Timrås supertalang, som tar hem det. Motiveringen från juryn lyder enligt följande i pressutskicket:

”Jacob Olofsson har precis fyllt 18 år men spelar redan som en fullfjädrad veteran i Timrå. Med ett klokt, moget och balanserat spel har han vuxit ut till en tvåvägscenter av hög allsvensk klass redan som junior. Jacob får stort förtroende i alla spelformer, används flitigt i tekningscirkeln i både offensiva och defensiva situationer och producerar dessutom poäng. Alla dessa egenskaper och prestationer gör honom till en värdig vinnare av Guldgallret 2018.” ”EN VÄRDIG VINNARE”

Olofssons seger presenterades under C More:s sändning i kvällens allsvenska omgång, och han själv var väldigt nöjd med priset.

— Det känns stort. Det var många bra i år och inte minst Filip (Hållander) har gjort det riktigt bra, sade han under sändningen.

— En värdig vinnare. Han har gjort en riktigt bra säsong, förklarade C Mores expert, Mike Helber.

Segern innebär också att Timrå nu får 100 000 kronor till sin juniorverksamhet.