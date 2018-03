Inatt var William Karlsson tillbaka i Columbus som han lämnade i samband med expansionsdraften i somras. Men det blev ingen lyckad återkomst för 25-åringen vars Vegas föll med 4-1.

Nya NHL-laget Vegas Golden Knights har varit den stora succén under säsongen. Mycket tack vare William Karlsson som de hämtade från Columbus i sommarens expansionsdraft. Svensken har hittills under säsongen stått för 35 mål och 24 assists. Innan han kom till Nevada hade han under sin tre säsonger långa NHL-karriär gjort 48 poäng totalt.

Inatt var William Karlsson tillbaka i sin gamla stad. Tyvärr för svensken blev det förlust med 4-1. Då passade han på att twittra där han önskade klubben lycka till resten av året.

Tough result for us but really great being back i Columbus, thanks for all the love and kind words! Wishing CBJ good luck for the rest of the year!

