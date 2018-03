RÄTT I NYLLET! Robin Lehner satte stopp för Matthew Tkachuks framfart i natt. Foto: Skärmklipp/Sportsnet

Robin Lehner gjorde det som många NHL-målvakter antagligen drömt om att göra. Med plockhandsken gav han Calgary Flames superpest Matthew Tkachuk en smäll rakt i ansiktet.

Under sina två första NHL-säsonger har Matthew Tkachuk etablerat sig som en av de minst omtyckta spelarna i ligan. 20-åringen drar sig inte för att dela ut tjuvnyp i tid och tid och anklagas ofta för att försöka få med sig utvisningar genom att spela över.

Om det var det han gjorde när Robin Lehner satte plockhandsken i ansiktet på Tkachuk i nattens möte mellan Buffalo Sabres och Calgary Flames tvista de lärde. Det var i samband med en blockering i slutet av andra perioden som Tkachuk fullföljde mot svenskens kasse och fick betala priset för det. Lehner fick en tvåminutare för roughing som en följd av händelsen.

Robin Lehner byttes in tidigt i andra perioden efter att Buffalos startande målvakt Chad Johnson släppt in fyra mål 22 skott. Lehner stod pall för 18 av 19 skott under resten av vägen, men kunde inte förhindra att Sabres förlorade med 1–5.

MONAHAN OCH GAUDREAU MOT PERSONBÄSTA

Sabres är nu NHL:s poängmässigt sett sämsta lag tillsammans med Arizona Coyotes. Detta sedan Coyotes tagit en 2–1-seger i bortamötet med Vancouver Canucks tidigt på torsdagsmorgonen.

I Calgary sköt Sean Monahan sitt 30:e mål för säsongen. Det är andra gången i NHL-karriären som 23-åringen når den noteringen. Han sköt personbästa 31 mål för tre år sedan och har två raka säsonger med 27 mål sedan dess.

Hans parhäst Johnny Gaudreau hade två assist och är åtta i NHL:s poängliga med sina 76 poäng (20+56) på 68 matcher. Gaudreaus personbästa ligger på 78 poäng.

Buffalo – Calgary 1–5 (0–2, 0–3, 1–0)

Buffalo: Casey Nelson (2).

Calgary: Sam Bennett (10), Mark Jankowski (12), Mark Giordano (12), Sean Monahan (30), Dougie Hamilton (15).