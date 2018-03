Det mesta i Pittsburgh har kretsat kring Jevgenij Malkin sista tiden. Men i natt var det lagkaptenen Sidney Crosbys tur att glänsa. Med tre assist i Pennsylvania-derbyt mot Philadelphia Flyers nådde han en ny imponerande milstolpe.

– Det är en fin siffra, det är så man ser på det, säger Crosby efter 5–2-segern.

1 100 poäng.

Det är Sidney Crosbys totala poängskörd i NHL efter nattens tre assist i 5–2-vinsten mot ärkerivalen Philadelphia Flyers. Dit har Crosby nått på endast 850 matcher.

30-åringen gick i och med sina poäng upp på 62:a plats i alla tiders poängliga i NHL genom att passera Hall of Fame-forwarden Glenn Anderson.

– Det är en fin siffra, det är så man ser på det, att det är kul att nå fit. Men de var ändå roligare att kunna få det i en seger, säger Crosby till nhl.com.

There it is!

With his third assist of the night, Sidney Crosby earns his 1️⃣1️⃣0️⃣0️⃣th career point! pic.twitter.com/aTIUtZi1HN

— Sportsnet (@Sportsnet) March 8, 2018