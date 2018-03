En stor del av New York Islanders fans har fått nog av general managern Garth Snow. Nu planerar man att hålla en fest till Snows ära – för att han är nära 400 förluster med klubben.

Det kanske låter som ett skämt, men det är i allra högsta grad allvar. New York Islanders är på väg att missa slutspel för sjunde gången på de tio senaste säsongerna och många av fansen håller general managern Garth Snow ansvarig för det.

Förra månaden samlade en grupp fans in nästan 6 000 dollar på ett par dygn för att sätta upp en billboard i närheten av Islanders hemmaborg Barclays Center med budskapet ”Snow Must Go!”. I slutet av februari var de på plats:

Hey @91Butch looks like our fanbase is fed up with Garth Snow & went up to the dirty areas. #isles @IslesWhiteSUV pic.twitter.com/SrylZf7q3I

