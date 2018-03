HJÄLTE. Eeli Tolvanen sköt Jokerit till andra slutspelsrundan. Foto: All Over Press/Toni Hekkala

Eeli Tolvanen fortsätter att ta hockeyvärlden med storm. På fredagskvällen sköt han sitt Jokerit till andra rundan i KHL-slutspelet Gagarin Cup. Och som han gjorde det.

Tre av fyra lag från KHL:s västra division var redan klara för avancemang i Gagarin Cup. SKA Sankt Petersburg, CSKA Moskva och Lokomotiv Jaroslavl behövde bara fyra matcher på sig för att ta sig vidare från åttondelsfinalerna.

Kvar återstod serien mellan Jokerit och Sotji. På fredagen fimpade finländarna den serien genom att vinna den femte matchen med 2–1 efter förlängning. Stor matchvinnare blev det finska underbarnet Eeli Tolvanen.

SKÖT ELVA SKOTT PÅ MÅL

18-åringen, som gjorde succé under OS i Pyeongchang, sköt Jokerits första mål i matchen och blev sedan övertidshjälte när han skickade in 2–1-målet drygt 14 minuter in i den fjärde perioden. Totalt noterades Tolvanen för elva skott på mål i matchen. Han har skjutit fem mål på fem slutspelsmatcher så här långt.

Målet var ett tydligt prov på ynglingens dominans i matchen:

Jokerit, med Niclas Andersén och John Norman i laget, ställs nu mot CSKA Moskva i den andra rundan medan SKA Sankt Petersburg och Lokomotiv Jaroslavl gör upp om den andra finalplatsen i västra konferensen.