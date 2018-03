Elias Pettersson och Filip Forsberg. Foto: Bildbyrån & GettyImages

Elias Pettersson gjorde det. Efter smått osannolika fyra poäng i en match har han gått om Kenta Nilsson. Poängrekordet för juniorer i SHL tillhör Växjö-forwarden. Och Pettersson hyllas stort – även i NHL.

– Det är sjukt bra gjort, säger Filip Forsberg till hockeysverige.se.



NASHVILLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han hade gjort 51 poäng på 42 matcher. Med två matcher kvar var Elias Pettersson tre ynka poäng från att slå Kenta Nilssons 42 år gamla rekord. SHL-säsongen 1975/76 gjorde junioren ”Kenta” 53 poäng på 36 matcher.

Men nu är det rekordet utraderat. För redan i Växjö Lakers möte med Malmö bjöd Elias Pettersson på en sällan skådad show. Växjö vann med hela 6-2 och Pettersson slog till med fyra poäng (2+2). Och att göra 55 poäng på 43 SHL-matcher som rookie, det får NHL-stjärnan Filip Forsberg att lyfta på hatten.

– Det är imponerande. Det är sjukt bra gjort. Även om han har spelat några matcher mer (än ”Kenta”) så är det riktigt bra gjort. Mycket har hänt sedan dess. Spännande att se han här borta (i NHL) tids nog.



Pettersson och Kenta Nilsson (Djurgården 1992/93). Foto: Bildbyrån

”HAN ÄR SKICKLIG NOG”

Att vi får se Pettersson tillsammans med Forsberg är nog föga troligt. Växjö-forwarden draftades av Vancouver Canucks som spelare nummer fem 2017. Men när han väl får chansen i NHL tror Nashville-stjärnan att Pettersson kommer att lyckas, även i världens bästa liga.

– Han är skicklig nog för det. Sedan är det såklart lite annat spel. Men han har alla kvalitéer för att kunna lyckas i NHL.

Fina ord, men en sak i taget. Just nu njuter nog mest huvudpersonen själv av rekordet, och fokuserar på att vinna SM-guld.

– Jag blev känslosam efter jag gjorde fjärde poängen. Jag har tränat hårt för att bli den spelare jag är idag, sa han till C More efter rekordmatchen.

– Hela livet har jag försökt bli så bra som möjligt.