Foto: C More

Libor Hudacek anmäls till disciplinnämnden för sin fula slashing mot Rögle igår. Det skriver SHL på sin hemsida.

Libor Hudacek kan nog räkna med en ganska lång avstängning efter att ha skämt ut sig i gårdagens match mellan Färjestad och Rögle. Det var i mitten av den andra perioden som Färjestads slovakiska nyförvärv ur ingenstans slashade Ludvig Elvenes mycket fult över händerna.

Hudacek fick förstås matchstraff efter det inträffade och beskedet att han nu anmälts till Disciplinnämnden kommer som ett brev på posten.

Under gårdagens C More-sändning gick experterna Johan Tornberg och Petter Rönnqvist hårt åt Hudacek och menade att Färjestad bör stänga av honom och inte spela honom under resten av säsongen.

Även tränaren Johan Pennerberg sågade Hudacek.

– Det är inte okej. Det är inte okej, sade han till C More.

En dom kommer under dagen.