Det är inte första gången och knappast heller den sista. Brad Marchand var idag inblandad i en ny kontrovers efter en märklig tackling på Anthony Duclair.

Det var i kvällens möte mellan Chicago och Boston som de märkliga scenerna utspelade sig. Brad Marchand, en av NHL:s bästa men samtidigt minst omtyckta spelare, var återigen inblandad i en händelse som lär debatteras.

Marchand kom in helt snett i en situation med Chicagos Anthony Duclair – och smällen var oundviklig. Marchand åkte på en tvåminutersutvisning för interference medan Duclair utgick omgående. Blackhawks meddelade sedan att han inte kommer återvända till spel under matchen.

Anthony Duclair suffers knee injury after collision with Brad Marchand pic.twitter.com/Z3LdZaG6Qq

De första rapporterna säger att det kan röra sig om en knäskada. Huruvida Brad Marchand riskerar ytterligare straff är fortfarande inte känt. Han har tidigare den här säsongen åkt på fem matchers avstängning för en armbågstackling på Marcus Johansson.

Boston vann för övrigt matchen med 7-4. Chicagsos svenske back Erik Gustafsson hade dock en bra dag på jobbet och noterade 1+2.

For reference, here’s the Marchand-Duclair incident at real speed pic.twitter.com/AhbSDUFAgk

— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) March 10, 2018