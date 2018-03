Brian Boyle. Foto: Getty Images

Nashville anordnade en Hockey Fight Cancer-kväll. Och vilken match det blev för New Jerseys Brian Boyle. Inför säsongen fick han ett cancer-besked, men har lyckats ta sig tillbaka. Det var alltså extra speciellt när backen såg till att bli den stora matchjälten. Just en sådan kväll när hockeyn enades mot cancer.

– Alla vet om hans resa och hur stor den har varit. Så att han fick komma in och avgöra är jätteroligt, säger lagkamraten Jesper Bratt till hockeysverige.se



NASHVILLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brian Boyle har en omtumlande säsong. Precis innan säsongsstarten fick han en cancer-diagnos. Boyle, numera i New Jersey Devils, hade drabbats av en form av leukemi. Men behandlingen har varit framgångsrik, och forwarden har kunnat spela 56 matcher under säsongen.

Och nattens bortamatch mot Nashville Predators blev ingen vanlig match, inte minst för Brian Boyle. Hemmalaget anordnade en Hockey Fights Cancer-kväll. Då klev Boyle fram och blev stor matchjälte för sitt lag. Först fixade han 2-1 till Devils i den andra perioden. Ett mål som länge såg ut att bli matchavgörande. Men efter en sen kvittering (2-2) av Predators Ryan Johansen, fick matchen till slut avgöras på straffar.

Vem tror ni klev fram igen i bortalaget? Givetvis blev Boyle den stora matchvinnaren när han överlistade Juuse Saros och satte den avgörande straffen till 3-2.

– Det var väl ingen tillfällighet, konstaterar lagkamraten Jesper Bratt.

– Han har varit en spelare som varit extremt viktig hela säsongen. Alla vet om hans resa och hur stor den har varit. Så att han fick komma in och avgöra är jätteroligt.



Jesper Bratt (höger). Foto: Getty Images & Bildbyrån

”VI HADE STUDSARNA PÅ VÅR SIDA”

Det kan givetvis inte jämföras med att ta sig tillbaka från cancer. Men det var symboliskt att Boyle fick fixa två poäng just den här kvällen. De två poängen var dessutom väldigt viktiga för Devils i slutspelsjakten. Efter fyra förluster på de fem senaste tog klubben äntligen en seger, och ligger kvar på slutspelsplats.

– Vi hade några matcher där det gick lite tyngre. Så det är alltid skönt att steppa upp i de här viktiga matcherna. Nu kommer vi in i en viktig slutfas av säsongen. Att kunna spela den hockeyn vi gör mot Nashville på bortaplan och ta två poäng, det är jätteviktigt.

Vad tycker du avgör till er fördel?

– Vi hade studsarna lite på vår sida kan jag tycka, erkänner Bratt.

– Nashville spelar bra hockey och hade många bra lägen att göra mål. Sedan hade vi ett fantastiskt bra målvaktsspel från Keith Kinkaid. Vårt special teams var också väldigt bra. Boxplay kom upp stort på slutet och blockade mycket skott. Det var framför allt vår defensiv som gjorde skillnaden den här gången.



Jesper Bratt efter segern mot Nashville på bortais. Foto: Hockeysverige.se

EKHOLM MÅLSKYTT: ”SKÖNT”

För hemmalaget hade som sagt flera gyllene lägen att avgöra. Inte minst på övertid när de fick spela powerplay under en minut.

– Sista halvan tycker jag vi dominerar totalt. De har ingenting och de står och försvarar sig bara. De kommer nästan undan men vi får in en på slutet (2-2) och ska avgöra i sudden när vi hade en minut spela fyra mot tre, säger Nashville-svensken Mattias Ekholm.

– Filip (Forsberg) hade ett halvt friläge dessutom, så synd att vi inte kunde avgöra. Men en poäng tar vi, och det är viktigt att hänga med där uppe i tabellen och få hemmaplansfördel.

Ekholm blev även han målskytt i matchen. Backen stod för en fin soloräd och kunde jubla över sitt 1-0-mål.

– De fick inte ut pucken och jag såg att backarna bytte. Det var bara att kliva in och så fick jag upp den i första krysset, så det var skönt.

Men det här blev bortalagets kväll, och framför allt Brian Boyles kväll. Boyle fixade segern när hockeyn bidrog till att besegra cancer.