Erik Gustafsson är svårstoppad. Foto: Getty Images

Erik Gustafssons stora poängform håller i sig. Efter en trepoängsmatch igår slog backen till med två nya poäng idag när Chicago besegrade Boston med 3-1.

Erik Gustafsson skrev i veckan på ett nytt kontrakt med Chicago. Sedan dess har han varit riktigt poängstark för sitt Blackhawks. Han sköt ett mål mot Colorado i början av veckan och noterade 1+2 i gårdagens 7-4-förlust mot Boston. Idag var han återigen het i poängprotokollet.

Svensken, som fått en nyckelroll i Chicagos powerplay, var en stor nyckel i lagets seger mot just Boston i kväll. Han spelade först fram Jonathan Toews som tog ett direktskott som styrdes in i mål av Artjom Anisimov. Sen spelade han fram Patrick Kane till dennes 2-1-avgörande i slutminuterna.

FORSBERG STORSPELADE

Gustafsson, som för en vecka sedan bara hade gjort fem poäng i NHL under säsongen, står nu uppe på elva. Sex poäng på fyra matcher blev det den här veckan för svensken.

Chicago vann matchen med 3-1 sedan Brent Seabrook bombat in det definitiva avgörandet. I mål imponerade Anton Forsberg som bara var nio minuter ifrån sin första nolla i NHL-karriären. Då fick Zdeno Chára in pucken bakom svensken. Just Chára blev sen syndabock då han satt utvisad vid Kanes 2-1 och gjorde ett olyckligt byte vid Seabrooks 3-1.