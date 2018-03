En av svensk hockeys stora backar och tillika pionjärer för ishockeyn i Siljansbygden var Åke Lassas. I veckans Old School Hockey står Leksandslegendaren i centrum. Åke Lassas kom att debutera i Leksands IF redan 1940, alltså samma år som S

Pontus Holmberg lånades in till Växjö under säsongen. Nu skriver MrMadhawk att han är klar för klubben till nästa säsong. Joel Persson har varit en av säsongens värvningar inom svensk hockey. Han kom från Hockeyettan och klev direkt in